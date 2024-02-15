Güney Afrika: İsrail, UAD'nin tedbir kararlarını ihlal ediyor

Pandor, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Dışişleri Bakanları Yürütme Kurulu Toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Pandor, "Gazze'de, Batı Şeria'da ve şu anda Refah'ta olup bitenlerin, işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım yapıldığına dair Uluslararası Adalet Divanına sunduğumuz iddiaları doğruladığına ve İsrail hükümetinin eylemlerinin söylediklerimizin doğru olduğunu açıkça kanıtladığına inanıyoruz." dedi.

Pandor, asıl endişe verici olanın dünyanın İsrail'in bu kararları görmezden gelmesine izin vermesi ve kimsenin masum sivilleri koruyacak bir barış gücü yerleştirmek gibi herhangi bir önlem almaması olduğunu belirtti.

Filistin'de gazetecilerin hedef alınmasını kınayan Pandor, "Eğer Afrika'da bir çatışmada 170'ten fazla gazeteci öldürülseydi tüm dünya ve medyanın bunu konuşacağını hayal edebiliyorum. İsrail yapınca kabul edilebilir görülüyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, bu hafta Uluslararası Adalet Divanından (UAD), İsrail'in, Refah kentine planladığı saldırının ortaya çıkaracağı büyük çaplı öldürme, zarar verme ve yıkım eylemleri sebebiyle acil şekilde yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.