Güney Afrika heyeti: İsrail'in UAD'deki savunması 'ikna edici' değil

Hollanda'nın Lahey kenti merkezli Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) davacı Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik suçlamalarının ele alındığı duruşmalarda Güney Afrika heyetinde yer alan Dangor, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in mahkemedeki savunmasında "Güney Afrika tarafından mahkemeye sunulanların hiçbirine atıfta bulunmadığını" belirten Dangor, İsrail'in "üst düzey yetkililerinin açıklamalarının retorik ve ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu" yönündeki ifadelerini "hayret verici" bulduğunu söyledi.

Dangor, İsrail hukuk ekibinin savunmasının "ikna edici" olmadığını ifade ederek, "Bundan dolayı, söylediklerimizi çürütebileceklerini düşünmüyor ve yargıçların en kısa zamanda doğru kararı vereceklerine inanıyoruz." dedi.

Gazze'deki katliamın durdurulması için yargıçlardan istedikleri geçici tedbirler konusunda acilen karar verilmesi gerektiğini kaydeden Dangor, yargıçların kendilerine kararın "mümkün olan en kısa sürede" verileceğini söylediğini belirtti.

Güney Afrika Adalet Bakanlığı sözcüsü Chrispin Phiri de, İsrail hukuk ekibinin savunmasının Güney Afrika tarafından sunulan gerçekleri çürütmediğini ifade ederek, "Bugün İsrail'den duyduklarımız mahkemeye sunduğumuz gerçekleri çürütmüyor. Ana hatlarıyla belirttikleri tüm müdahaleler, Güney Afrika'nın bu mahkemeye yaptığı başvurudan sonra." dedi.

Phiri ayrıca, geçici tedbirler konusunda "mahkemenin konunun aciliyetine uygun olarak hareket edeceğini düşündüklerini kaydetti.

Duruşmalar yapıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerini kapsayan duruşması, dün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular tarafından İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika delegasyonuna Adalet Bakanı Ronald Lamola liderlik etti.

Duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da, "Hukukçularımız Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." diye konuştu.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.