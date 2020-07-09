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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 810 vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bir günde 8 bin 810 kişide koronavirüs tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı 8 bin 810 artışla 224 bin 665'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 944 bin 399 test yapıldı.
Son 24 saatte 98 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 600'e yükseldi. COVID-19 hastalarından 106 bin 842'si ise iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika CumhuriyetiSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 02:58
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