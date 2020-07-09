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Peru'da bir günde 181 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters]
Peru'da, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 133'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 633 artarak 312 bin 911'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 204 bin 748 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: peru sağlık bakanlığı peru koronavirüsSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 01:16
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