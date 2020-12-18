Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 900 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 901 bin 538'e çıktı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 8 bin 725 artışla 901 bin 538'e ulaştı.
Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 783 bin 818'ü iyileşti.
Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 646 bini geçti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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