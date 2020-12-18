Burkina Faso Anayasa Mahkemesi, Kabore'nin 1 milyon 640 bin oy alarak yüzde 57,74 ile 2'nci dönemine resmen seçildiğini duyurdu.

Geçici sonuçlarda Kabore'nin oy oranı yüzde 57,87 olarak açıklanmıştı.

Kabore'nin en yakın rakipleri Eddie Komboigo oyların yüzde 15,54'ünü, Zephirin Diabre ise yüzde 12,46'sını aldı.

Cumhurbaşkanlığı için Kabore dahil 13 aday yarışa katılmıştı.

Genel seçim sonuçlarının ise haftaya açıklanması bekleniyor.