Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 381'e çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 630 bin 595'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 726 bin 721 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 553 bin 456'sı ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.