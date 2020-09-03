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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 630 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 336 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, vaka sayısı 630 bin 595'e yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 381'e çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 630 bin 595'e ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 726 bin 721 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 553 bin 456'sı ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti covid-19Son Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 05:50
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