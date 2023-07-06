Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kolera 47 can aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Free State eyaletinde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koleradan ölenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son birkaç hafta içinde ülke çapında kolera vakalarında düşüş yaşandığı, 10 gün içinde yalnızca 1 kolera vakası tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.