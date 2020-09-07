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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 638 bin 517'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 889'a çıktığı ülkede son 24 saatte 1633 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 638 bin 517'ye ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 800 bin 190 test yapıldı. Covid-19 vakalarından 563 bin 891'ü ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 02:22
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