Japonya'da Haishen tayfunu hayatı felç etti. Ülkenin güneybatısında etkili olan tayfunun tehlike düzeyi 3'üncü seviyede. 4 eyalette 810 binden fazla kişiye acil tahliye çağrısı yapıldı. Güney adasında 100 binden fazla kişi için tahliye uyarısında bulunuldu. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle binlerce haneye elektrik verilemedi.

Tayfun elektrik hattına da zarar verdi. 300 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Haishen tayfunu Japonya'da ulaşımı da etkiledi. Ülkede 500'den fazla uçuş yapılamadı. Bazı bölgelerde tren seferleri 2 günlüğüne iptal edildi. Başbakan Shinzo Abe kabine bakanları ile yaptığı toplantıda vatandaşlardan uyanık kalmalarını ve talimatları takip etmelerini istedi.

Maysak tayfunu tarım arazilerini vurdu

Kuzey Kore'de ise Maysak tayfununun bıraktığı yıkımın izleri silinmeye çalışılıyor. Kuzey Kore LİDERİ Kim Jong Un tayfununun vurduğu bölgeleri ziyaret etti. Zararların giderilmesi için talimatlar verdi. Binlerce evin yıkıldığı tayfunda tarım arazilerinde büyük zarar oluştu.

Kum fırtınası

Avustralya’nın Willaire bölgesinde ise kum fırtınası etkili oldu. Çalı yangınının çıktığı bölgede oluşan hortum yolun ortasından geçti, kısa süreliğine trafiği durdurdu.

Laura Kasırgası yıktı geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletindeki Laura kasırgası can almaya devam ediyor. Kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Kategori 4 seviyesindeki fırtına ağaçları devirdi. Elektrik direklerini yıktı. 160 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Onlarca ev fırtınadan zarar gördü. Yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.