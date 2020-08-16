Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 121 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 11 bin 677'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 513 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 583 bin 653'a çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 378 bin 29 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 466 bin 941'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen, COVID-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.