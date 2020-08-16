Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü
[Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz ay Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu. Fotoğraf: AA]
Ermenistan’a ait taktik insansız hava aracı, Azerbaycan sınır hattında keşif yaptığı sırada düşürüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 15 Ağustos yerel saat ile 16:20 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü duyuruldu.
Hava aracının Tovuz şehri istikametinde bulunan Azerbaycan Ermenistan Devlet sınır hattında keşif yaptığı belirtildi.
Açıklamada Azerbaycan hava unsurları tarafından söz konusu İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
Azerbaycan ordusu, daha önce de Ermenistan'a ait İHA düşürmüştü.
Etiketler: insansız hava aracı iha Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 01:51
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