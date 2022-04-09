Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinde Başkan Biden ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ramaphosa, Biden ile yaptıkları görüşmede, ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme, ticareti güçlendirme, altyapı yatırımlarını artırma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında ortak çalışacak bir ekip kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Biden ile Afrika kıtasındaki büyüme ve kalkınmanın desteklenmesi ihtiyacını da tartıştıklarını aktaran Ramaphosa, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin "Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin görüşlerimizi paylaştık ve Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ve diyalog gereği üzerinde uzlaştık" ifadesini kullandı.

Güney Afrika, Rusya'nın BM İnsan Hakları Komisyonundan çıkarılmasına çekimser kalmıştı

Güney Afrika, 7 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan Rusya'nın BM İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkarılması kararına çekimser olan 58 ülkeden biri olmuştu.

Pretorya yönetimi 2 Mart'tan bu yana BM'de alınan Rusya karşıtı diğer kararlarda da çekimser tavır takınmıştı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, gün içerisinde yaptığı açıklamada, bu zamana kadar güçlü ülkelerin "çatışma ve saldırganlık" politikalarına bulaşmamakta direndiklerini dile getirmişti.

Pandor, Ukrayna-Rusya savaşında sürdürülebilir çözümün, taraflardan birini tecrit ederek ya da diz çöktürerek sağlanamayacağını söylemişti.

İki lider arasındaki görüşme, Pretorya'dan gelen bu açıklamayı takip eden saatler içerisinde gerçekleştirildi.