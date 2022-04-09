Saraybosna'nın sembollerinden Tarihi Çarşı Meydanı'nda 'Kardeşlik Sofraları' kuruldu.

İftar programı, "Kültür ve Kardeşlik Günleri" kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

'Mesafe ve sınırlar aşılarak gönül köprüleri inşa edildi'

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Tüysüz şunları söyledi:

"Mesafelerin ve sınırların artık bir mana ifade etmediği gönül köprülerinin onun daha ötesinde olduğunu bu iftarlar vesilesiyle de kıymetli kardeşlerimize ifade etmiş olduk."

[Fotoğraf: AA]

İftar programına yaklaşık 500 kişi katıldı

Tarihi Başçarşı’da bulunan iftara Türk vatandaşları da katıldı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar programına ihtiyaç sahibi aileler de davet edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından daha önce Kazakistan ve Almanya’da düzenlenen iftar programı, Saraybosna’da ilk kez gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]