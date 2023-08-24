Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.08.2023 00:01

Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde, liderler arasında yapılan toplantılarda yeni üye alımlarının tartışıldığını ve topluluğun yeni üyelerle genişlemenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Güney Afrika: BRICS ülkeler grubu genişlemenin eşiğinde
[Fotograf: Reuters]

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.

BRICS'e hali hazırda 22 ülke üyelik için başvurmuş durumda. Liderler, bugün çoğunlukla basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantılarda, bu üyelik başvurularını değerlendirdi.

Ev sahibi ülke lideri Ramaphosa, bu toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "BRICS ailesini genişletmenin eşiğindeyiz çünkü yaşadığımız bu çalkantılı zamanlarda çok daha güçlü bir BRICS'e ancak bu genişleme sayesinde sahip olabiliriz." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, liderlerin bugünkü toplantıda bu mesele üzerinde tartıştıklarını belirterek, "Umuyoruz ki, BRICS liderleri olarak kendi aramızda bu konuya net bir çözüm bulacağız" dedi.

ETİKETLER
Güney Afrika
Sıradaki Haber
Zelenskiy: Topraklarımızı herhangi bir birlik üyeliğine değişmeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:29
Mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi
01:12
Çoruh Nehri'ne düşen araçtan sağ kurtuldular
01:05
Kastamonu'da kepçeli traktör devrildi: 1 ölü
00:47
Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk ekiplerce kurtarıldı
00:48
Yüzlerce gönüllü, İsviçre Alplerinde kurt nöbetine çıktı
00:35
Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 506'ya çıktı
Yunanistan'da orman yangınları
Yunanistan'da orman yangınları
FOTO FOKUS
Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor
Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ