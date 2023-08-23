Biden’dan Prigojin’in uçağının düşmesinde Putin iması: Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi.

Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parmağı olabileceğini ima eden Biden, “Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi.

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölgesinde düşmüş, kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.