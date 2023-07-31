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Dünya
AA 31.07.2023 20:30

Günde 4,5 dakika yoğun fiziksel aktivite kanser riskini azaltabilir

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacıları, günlük 4,5 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin bazı kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 32'ye varan oranda azaltabileceğini ortaya koydu.

Günde 4,5 dakika yoğun fiziksel aktivite kanser riskini azaltabilir
[Fotoğraf: Depo Photos]

Euronews'in haberine göre, Sydney Üniversitesi araştırmacıları, günlük yoğun fiziksel aktivite ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

Egzersiz yapmayan 22 binden fazla kişinin 7 yıl boyunca gözlemlendiği araştırmada, günde 4,5 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin, fiziksel aktiviteyle ilintili kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 32'ye varan oranda azaltabileceği saptandı.

Araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fiziksel aktiviteyle ilintili olduğunu bildirdiği 13 kanser türüne yönelik incelemelerin yanı sıra katılımcıların genel kanser riski oranlarını da gözlemledi.

Araştırmada kanser geçmişi olan kişiler yer almadı. Çalışmaya katılan kişilerin aktiviteleri, hareketi ölçen ve bileğe takılabilir cihazlar sayesinde takip edildi.

Boş zamanlarında egzersiz yapmayan ve haftada ortalama 1 defa yürüyüş yapanların gözlemlendiği araştırmanın yaş ortalaması 62 olarak kaydedildi.

Sydney Üniversitesi Profesörü ve araştırmacı Emmanuel Stamatakis, daha önceki araştırmaların egzersiz yapmayan kişilerin kanser riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koyduğunu belirterek, bu araştırmada "profesyonel olmayan yoğun egzersiz" biçimlerine odaklanıldığını aktardı.

Stamatakis, "Orta yaşlı insanların çoğunun düzenli egzersiz yapmamasının onları artan kanser riskiyle karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Ancak fiziksel aktivite takip cihazları gibi teknolojilerin ortaya çıkmasıyla günlük yaşamdaki kısa süreli fiziksel aktivitelerin etkisini inceleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun ev işi, hızlı yürüyüş ve merdiven çıkma gibi kısa süreli aktivitelerin incelendiği araştırmada, araştırmacılar, fiziksel aktivitenin artmasıyla faydanın da arttığını kaydetti. Söz konusu aktivitelerin çoğunun yaklaşık bir dakika sürdüğü belirtildi.

İncelenen kişiler arasında, 2 bin 356 kanser vakası teşhis edildi.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Oncology" dergisinde yayımlandı.

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