Dünya
Guatemala'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 21 ölü22 Aralık 2019 Pazar 09:28 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 09:32
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 9'u çocuk 21 kişi öldü.
[Fotoğraf: Reuters]
Başkent Guatemala'nın 150 kilometre doğusunda bir otoyolda kamyon arkadan yolcu otobüsüne çarptı. Kamyon yola savrulurken, otobüs hurdaya döndü.
21 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 12 kişi de civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: otobüs kazası Guetamala