Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Abe bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ticari ilişkilerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore ile ilgili konular ele alındı.

Trump ve Abe, özellikle son dönemde Kuzey Kore'nin tehdit içeren açıklamalarının ardından yakın iletişim ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA