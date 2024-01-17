Puslu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2024 23:40

Grönland saatte 30 milyon ton buz kaybediyor

Araştırmalara göre Grönland, iklim değişikliği nedeniyle saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor.

Grönland saatte 30 milyon ton buz kaybediyor
[Fotograf: AFP]

The New York Times gazetesinin haberine göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı çalışanı ve araştırmacı Chad Greene ve ekibi, 1985'ten 2022'ye kadar çekilen uydu görüntülerine dayanarak harita hazırladı.

Haritada, Grönland'ın neredeyse tamamını kapsayan 200 binden fazla buzul görüntüsü bir araya getirildi.

Bunları inceleyen araştırmacılar, Grönland'ın saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybettiğini belirledi.

Veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğini gösterdi.

Ayrıca Grönland, 1992'den bu yana yaklaşık beş trilyon ton buz kaybetti.

Greene, Grönland'ın neredeyse her bölgesinde aynı anda erime görüldüğünü ve buzulların geri çekildiğini dile getirdi.

Araştırmacılar, eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini belirtti.

Söz konusu erimelerle deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarıldı.

Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 1985'ten bu yana büyüdüğü tespit edildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
NASA
Sıradaki Haber
Almanya'da camilere tehdit mektupları gönderilmeye devam ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:46
DSÖ: Sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunmalı
23:56
Almanya'da camilere tehdit mektupları gönderilmeye devam ediliyor
23:11
TİKA, Gambiya'da kanser tarama ve tanı laboratuvarı açtı
23:09
DSÖ yetkilisi Casey: Gazze'de hastanelerin amaç dışı kullanıldığına dair delil görmedim
23:03
İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde savaş ihtimali eskisinden yüksek
23:00
Ekvador'daki operasyonlarda gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1753'e çıktı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
İlk Türk astronota 'yerli ve milli uzay kıyafeti'
İlk Türk astronota 'yerli ve milli uzay kıyafeti'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ