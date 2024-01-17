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Dünya
AA 17.01.2024 23:09

TİKA, Gambiya'da kanser tarama ve tanı laboratuvarı açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiya'daki kadınların sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak için kanser tarama ve tanı laboratuvarı kurdu.

TİKA, Gambiya'da kanser tarama ve tanı laboratuvarı açtı
[Fotograf: AA]

TİKA'nın Gambiya'da sağlık hizmetlerini destekleme ve geliştirme çabası kapsamında Kanifing bölgesinde yer alan Bundung Anne ve Çocuk Sağlığı Hastanesi’ne rahim kanserinin erken teşhisine yardımcı olacak tıbbi ekipman teslim edildi.

Bundung Anne ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nde kurulan laboratuvarı açılışına Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek, Gambiya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Omar Jah, hastane çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bermek, açılışta yaptığı açıklamada, TİKA'nın Gambiya'da 5 yıldır çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirterek, bu projenin insan odaklı ve hayat kurtaran bir proje örneği olduğunu söyledi.

Gambiya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Jah ise Gambiya'daki kanser vakaları içinde rahim kanserinin görülme oranının yüzde 32 olduğunu kaydetti.

Jah, TİKA tarafından temin edilen tıbbi ekipmanlar sayesinde erken teşhis imkanına sahip olacaklarını ifade etti.

TİKA Banjul Ofisi Koordinatörü Şule Bayar ise TİKA tarafından kurulan laboratuar ile Bundung Hastanesi bünyesinde bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bu sayede rahim kanseri türlerinin erken tarama ve teşhisine olanak sağladıklarını belirtti.

TİKA tarafından yapılan projeye, Gambiya C3G Derneği, Gambiya Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi de destek oldu.

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