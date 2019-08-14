Doğuştan görme engelli olan Ceren Taşkıran azim ve kararlılıkla sürdürdüğü bir yıllık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camii din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin bulunmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek, "Ceren, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çok hevesli ve azimliydi. Bir yıl gibi bir sürede Kur'an okumayı öğrendi." dedi.

Öztürk, Taşkıran'a özel ders verdiklerini, birlikte tekrar yapıp okuduklarını ifade etti.

"Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek en büyük hayalimdi"

Taşkıran ise Kur'an okudukça huzur bulduğunu, onun için kutsal kitabı okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek en büyük hayalimdi. Bu hayalime ulaşmak için çok çalıştım. Şimdi de hedefim Kur'an'ı hatmetmek." diye konuştu.

Meiderich DİTİB Hacı Bayram Camii yönetimi, Ceren Taşkıran’a başarısından dolayı Braille alfabesiyle hazırlanmış 6 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA