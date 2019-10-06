Dünya
Görenler balina karaya vurmuş zannetti06 Ekim 2019 Pazar 09:27 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 10:08
Belçika'da sanatçılar küresel ısınmaya dikkat çekmek için biraraya geldi. Karaya vurmuş bir balina heykelini sergiledi. Gerçeğinden zor ayırt edilebilen heykel, görenleri şaşkına çevirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de karaya vurmuş balina heykeli su kanalının yanında sergilendi.
Sanatçılar üniforma giydi, balina heykeli canlıymış gibi davrandı. Heykel hortumla yıkandı, notlar tutuldu, kan örnekleri alındı. İnsanlar uzaklaştırıldı.
Heykelin gerçek olduğunu düşünenler oldu.
Karaya vuran balina heykeli, daha önce Paris, Londra ve Madrid'de de sergilendi.
Sanatçıların hedefi, giderek artan küresel ısınma ve bozulan ekosisteme dikkat çekmek.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: küresel ısınma Belçika balina