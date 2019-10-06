Dünya
Popocatepetl yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor06 Ekim 2019 Pazar 08:29 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 08:31
Meksika'da Popocatepetl yanardağının faaliyeti sürüyor. Yanardağ, yoğun kül ve duman püskürtüyor.
Popocatepetl yanardağı, Meksika'nın en faal yanardağlarından biri. Yanardağ, yeniden faaliyete geçti. Püsküren kül ve duman, 2 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Meksika'da 3 binden fazla yanardağ bulunuyor. Bu yanardağlardan 14'ü aktif.
Popocatepetl yanardağı, ülkenin en yüksek ikinci dağı.
"Tüten dağ" anlamına gelen Popocatepetl'in faaliyetlerinde son birkaç haftadır artış gözleniyordu.
Kaynak: AA
Etiketler: Popocatepetl yanardağı meksika