Popocatepetl yanardağı, Meksika'nın en faal yanardağlarından biri. Yanardağ, yeniden faaliyete geçti. Püsküren kül ve duman, 2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Meksika'da 3 binden fazla yanardağ bulunuyor. Bu yanardağlardan 14'ü aktif.

Popocatepetl yanardağı, ülkenin en yüksek ikinci dağı.

"Tüten dağ" anlamına gelen Popocatepetl'in faaliyetlerinde son birkaç haftadır artış gözleniyordu.

Kaynak: AA