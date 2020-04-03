ABD'li teknoloji devi, bünyesindeki Google Haritalar uygulamasından elde ettiği konum verileriyle ülkelerin 'hareketlilik' raporunu çıkardı.

Türkiye'ye ait verilerin de paylaşıldığı raporda, insanların sıkça ziyaret ettiği yerlere ilişkin birtakım bilgiler sunuldu.

Çıkartılan istatistiklerde 16 Şubat-29 Mart tarih aralığı baz alındı.

Buna göre Türkiye'de;

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi ve müze gibi yerlerde yüzde 75,

-Toplum taşıma noktalarında (otogarlar, metro istasyonları vb.) yüzde 71,

-Milli park, halk plajı ve limanlarda yüzde 58,

-İş yerlerinde yüzde 45,

-Bakkal, manav, eczane gibi perakende satış yapılan yerlerde ise yüzde 39 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Şirket ayrıca, söz konusu istatistiklerin anonimleştirilmiş toplu verilerden çıkarıldığını, ülke nüfusunun tamamının davranış biçimini yansıtamayacağını bildirdi.