Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 2 haftalık bir bebekte koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran'da 2 haftalık bir bebekte yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yezd eyaletindeki Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, üniversitenin hastanesinde doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde COVID-19'a rastlandığını açıkladı.
Bebeğin yaklaşık 2 hafta önce 800 gram ağırlığında dünyaya geldiğini aktaran Şadkam, bebeğin annesinin COVID-19 şüphelisi olduğunu söyledi.
"Bunun bebeğe olumsuz bir etkisi olmayacağı düşünüldü ancak testlerden sonra bebeğin koronavirüse yakalandığı görüldü." diyen Şadkam, bebeğin hastanede gözetim altına alındığını belirtti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 iranSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 13:53
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Merkel karantinadan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz