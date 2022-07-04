Türkiye, Madrid'deki NATO Zirvesi'nden istediğini alarak döndü.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) bu durumdan memnun olmadı.

Rum kesiminde Yunanca yayın yapan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın kazanımlarını sayfalarına taşıdı, "Erdoğan'ın kazanımları Güney Kıbrıs Rum Yönetimini endişelendiriyor" başlığını kullandı.

"Türkiye bölgede güç rüzgarları estiriyor"

Haberde, "Türkiye bölgede güç rüzgarları estiriyor" denildi. Ankara'nın prestijinin arttığına dikkat çekildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleri hatırlatıldı, ittifakın Türkiye'nin mührü ile yükseldiği belirtildi.

Yaşananların ardından Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında Ankara'ya kimsenin müdahale edemeyeceği vurgulandı.

"Türkiye, ittifakın mutlak hoşgörüsünü ve güvenini kazandı"

Yunanistan'daki medya kuruluşlarından Filenews ise, NATO zirvesi sonrası F16 satışı, ambargoların kaldırılması ve PESCO'ya katılım gibi kazanımlara işaret etti. Tüm bunlar "ganimet" olarak adlandırıldı.

Bu kazanımların yanı sıra, Türkiye'nin, ittifakın mutlak hoşgörüsünü ve güvenini kazandığı belirtildi.

Makalede. Güney Kıbrıs'taki siyasetçiler de eleştirildi, "Rum kesiminin herhangi bir planı yok." ifadesi kullanıldı.

Türk tarafı farklı yollarda ilerleme kaydederken, Rumların bilinen genellemeleri tekrar ettiğine değinildi.

GKRY'de "Maraş" paniği

Kıbrıs'ta sivil ziyaretlere açılan Maraş da Rum kesiminin gündeminde.

Ana muhalefet lideri ve Cumhurbaşkanı adaylarından olan Averof Neofitu, "Maraş kaybedilirse tüm Kıbrıs kaybedilir" dedi.