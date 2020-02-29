Gine Cumhurbaşkanı Conde, ulusal televizyon RTG'de yaptığı açıklamada, Gine'nin 1958'den bu yana pan-Afrikacılığı savunduğunu vurguladı.

"Ulusal ve alt-bölgesel sorumluluklarla seçimin tarihinde küçük bir ertelemeyi kabul ettik." bilgisini veren Conde, ertelemenin kendisi açısından bir teslim olma ya da geri adım atma anlamına gelmediğini söyledi.

Conde, "Çok sayıda Ginelinin ertelemeden dolayı mutsuz olacağını ve hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum. Ama pan-Afrikacılığın anavatanı Gine, kendini kardeşlerinden ayıramaz." ifadesini kullandı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde, seçimlerin yeni tarihini ise belirtmedi.

Genel seçimle birlikte yapılacak referandumda, Conde'nin 3'üncü dönem görev yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği de oylanacaktı.

Conde yeniden görev yapmak istiyor

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, eylül ayında parti üyelerinden 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıklarının yapılmasını istemişti.

Muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), söz konusu referanduma karşı ekim ayından bu yana protestolar düzenlemişti. FNDC'ye göre, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde şu ana kadar en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

FNDC'ye katılan birçok muhalefet partisi ve hareket de referandum ve seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Bu arada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer, Nijerya, Burkina Faso ve Gana cumhurbaşkanlarından oluşan iyi niyet misyonunu Gine'ye göndermek istemiş, Conde'nin ECOWAS'ın iyi niyet misyonuyla görüşmeyi reddetmesinin ardından, örgüt seçimde görev yapacak gözlemcilerini geri çağırdığını duyurmuştu.