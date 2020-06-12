Haber Giriş: Kaynak: AA
Gine'de kaçak madende göçük: 5 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Gine'de kaçak bir madenin çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Madencilerin Burkina Fasolu olduğu belirlendi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda, Burkina Faso sınırına yakın Doko kentindeki Faliko beldesinde, kaçak bir madende 8 Haziran'da göçük meydana geldi.
Üç gün süren arama kurtarma çalışmaları sonrası 5 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.
Burkina Fasolu olduğu anlaşılan madencilerin cesetleri ailelerine teslim edildi.
Afrika'nın birçok ülkesinde yerel halk tarafından açılan kaçak madenlerde, özellikle yağışlı sezonda sıklıkla göçükler meydana geliyor.
Etiketler: Gine kaçak madenSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 02:28
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