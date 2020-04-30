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Gine Bissau Başbakanı ve 3 kabine üyesine koronavirüs teşhisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişi yeni tip koranavirüse yakalandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.
Diğer yandan COVID-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.
Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif COVID-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs Gine Bissau covid-19Son Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 04:53
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