Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, COVID-19'un yayılması ihtimaline karşı ülkedenin doğusundaki Dadaab ve Kakuma mülteci kampına giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.

Dadaab kampında 217 bin ve Kakuma kampında 190 bin mültecinin bulunduğunu kaydeden Matiangi, "Hükümet, COVID-19'la mücadele kapsamında bu iki kampta giriş ve çıkışı hareketlerinin bir şekilde durdurulmasını emretti." dedi.

Kenya'da şimdiye kadar 384 COVID-19 vaka görülürken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.