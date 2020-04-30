Haber Giriş: Kaynak: AA
Kenya'da 2 mülteci kampına giriş çıkış yasaklandı
[Grafik: TRT Haber]
Kenya'da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 407 bin mültecinin bulunduğu iki kampa giriş çıkış yasaklandı.
Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, COVID-19'un yayılması ihtimaline karşı ülkedenin doğusundaki Dadaab ve Kakuma mülteci kampına giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.
Dadaab kampında 217 bin ve Kakuma kampında 190 bin mültecinin bulunduğunu kaydeden Matiangi, "Hükümet, COVID-19'la mücadele kapsamında bu iki kampta giriş ve çıkışı hareketlerinin bir şekilde durdurulmasını emretti." dedi.
Kenya'da şimdiye kadar 384 COVID-19 vaka görülürken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs Kenya covid-19Son Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 03:37
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