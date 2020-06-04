Geniş hayran kitlesine sahip olan Amerikan polisiye dizileri George Floyd cinayetinin ardından tartışılmaya başlandı.

Dizilere yönelik ırkçılık suçlamaları yapıldı.

Bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı raporda, suç dizilerinin yazar ve yapımcılarının çoğunlukla beyaz olduğu vurgulandı.

"Bu dizilerin ırkçılığı görünmez kıldığı, polisin hesap verebilirliğini ortadan kaldırdığı" savunuldu.

Bu dizilerde polislerin sürekli iyi karakterler olarak yansıtılmasının, polis şiddetini körüklediği yorumları da yapıldı.

Polis karakterini canlandıran bazı oyuncu ve senaristler de bu görüşe katıldıklarını açıkladı.

İngiltere'de de polislere ayrımcılık suçlamaları yöneltiliyor.

Salgın döneminde Londra polisinin, siyahiler ve diğer etnik azınlıklardan kişilere

daha fazla para cezası kestiği ve gözaltı işlemi uyguladığı ortaya çıktı.

Eski bir üst düzey emniyet yetkilisi "Londra polis teşkilatı hala kurumsal olarak ırkçıdır" dedi.

