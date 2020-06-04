Norveç’in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi.

Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü.

Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.