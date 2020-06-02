Minneapolis kentinde polisin ensesine diziyle bastırması sonucu hayatını kaybeden George Floyd için anma töreni düzenlendi.

Floyd'un kardeşi Terrence Floyd'un da katıldığı törende, olayın gerçekleştiği yere çiçekler bırakıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

"Üzüntünüzü anlıyorum ancak bu üzüntünün benimkinin yarısı kadar olduğundan bile şüpheliyim" diyen Floyd, şiddet eylemlerine dönüşen protestoların son bulması çağrısında bulundu.

Floyd, hiçbir şeyin ağabeyini geri getirmeyeceğini belirterek, toplumsal kargaşaya yol açacak girişimleri sarhoşluk haline benzetti; "Bu belki sizi bir anlığına iyi hissettirebilir ancak her şey bittiğinde yaptığınız işlere şaşırırsınız." ifadesini kullandı.

[Polis müdahalesi sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Terrence Floyd.| Fotoğraf: Reuters ]

"Bunu başka bir yolla yapalım"

Protestoculara yakıp yıkmak yerine seçimleri çözüm noktası olarak gösteren Floyd, "Bunu başka bir yolla yapalım. Kendinizi geliştirin, başkasının size kimin kim olduğunu söylemesini beklemeyin. Kendinizi geliştirin ve kime oy verdiğinizi bilin." diye konuştu.