ABD’de polis müdahalesinde boğularak can veren siyahi vatandaş George Floyd, İdlib’de bir evin duvarına resmedildi.

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ününü, Esed rejiminin bombardımanında yıkılan evlerin duvarlarına Suriye ve dünya gündemindeki konuları çizerek kazandı.

Esmer, bu kez hasar gören bir evin duvarına, ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bir polis tarafından ensesine dakikalarca basılarak öldürülen George Floyd'un resmini çizdi. Grafitide, İngilizce George Floyd'un "Nefes alamıyorum" sözünün yanı sıra "Irkçılığa hayır" ifadesi yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısındayız"

Sanatçı Esmer, dayanışmasını göstermek amacıyla bu resmi çizdiğini söyledi. Dünyada işlenen katliamların ve zulmün son bulmasını dileyen Esmer, şunları anlattı:

"Esed rejiminin bombardıman sonucu yıktığı evlerde George Floyd’un resmini yıkık duvarlara resmettik çünkü biz dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısındayız. Her şeyden önce biz insanız, onun için böyle bir resmi nakşederek dünyaya mesaj vermek istedim. Uluslararası toplum, 10 yıldır Suriyelilere karşı işlenen cinayetlere sessiz kalıp bizi hayal kırıklığına uğrattı ancak insani görevimiz gereği biz, barış ve sevgi savunucusu olduğumuz için dünyadaki insani konulara destek veriyoruz."