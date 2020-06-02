İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve beraberindeki heyet düzenlenen basın toplantısında, Nazi liderinin doğduğu evi polis merkezine dönüştürecek projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Nehammer, Adolf Hitler’in doğduğu evin ne yapılacağına ilişkin sorunun uzun yıllar Avusturya’yı meşgul ettiğini söyledi.

Kamuoyunda "Hitler’in evi" olarak da bilinen binaya ilişkin bir komisyonun kurulduğunu, burada sayısız kişinin katledilmesine neden olan diktatörün doğduğu evin polis merkezine dönüştürülmesine karar verildiğini kaydeden Nehammer, şunları söyledi:

"Buranın polis merkezine dönüştürülmesi yerinde bir karar olmuştur. Çünkü polisler aldıkları eğitim doğrultusunda halkın yanında yer alırlar ve özgürlüğü, düşünce, ifade ve toplanma özgürlüklerinin kalıcı bir şekilde korunmasını sağlarlar. Bu polisin temel görevidir. Bu nedenle buradaki değişim geleceğe ışık tutacaktır."

[Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Hİtler'in doğduğu evi dönüştürecek projeyi anlatıyor. | Fotoğraf: Reuters]

Hitler’in evine ilişkin oluşturulan komisyonun Başkanı Hermann Feiner de binanın tarihi serüveni ve kamusallaştırılmasına ilişkin süreci aktardı.

İnşaat 5 milyon euroya mal olacak

Feiner, 2022’nin sonu itibarıyla binanın polis merkezine dönüştürüleceğini, inşaatın yaklaşık 5 milyon euroya mal olacağını söyledi.

Binanın dönüştürülmesine ilişkin yapılan proje yarışmasının jurilerinden mimar Robert Wimmer, projenin sadeliğinin kedileri için belirleyici olduğunu kaydederek, yapım aşamasında tarihi dokuya dikkat edileceğini sözlerine ekledi.

Hitler'in doğduğu ev

Nazi lideri Adolf Hitler’in 1889’da Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn kasabasında dünyaya geldiği ev ülkede son yıllarda ciddi tartışmalara neden olmuş, çok sayıda Neonazinin uğrak yeri olmaya başlamıştı.

Kasım 2019'da Hitler’in doğduğu evin polis karakolu olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, bu çerçevede Avrupa genelinde bir proje yarışması düzenlenmişti.