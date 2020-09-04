Haber Giriş: Kaynak: DHA
Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü
ABD’de Liz Sun Millan adlı genç kız, şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştü. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
ABD’de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.
O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü. Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü.
Etiketler: abd şarkı videosu tavanSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 00:19
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