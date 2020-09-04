ABD’de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.

O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü. Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü.