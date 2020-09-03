Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 11 ölü, 38 yaralı
Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kuzey Kurdufan eyaletine bağlı El-Ubeyd kenti yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Yaralılar Ubeyd Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: sudan yolcu otobüsü Kuzey KurdufanSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 23:43
Son Haberler
- 01:03
- 01:07
- 00:43
- 01:02
- 00:33
Sıradaki Haber
AB'den Rusya'ya karşı ortak uluslararası tepki çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz