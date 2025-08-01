Gazze'yi ziyaret eden Witkoff: Amacım Trump'a durumu net şekilde anlatmak

Witkoff, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini, bugün de Gazze'ye gittiklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla İsrailli yetkililerle bir araya gelerek Gazze'deki insani durumu görüştüklerini ifade eden Witkoff, bugünkü Gazze ziyaretinin 5 saat sürdüğünü aktardı.

Witkoff, sahadaki durumu belirlediklerini, koşulları değerlendirdiklerini ve başta ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (Gaza Humanitarian Foundation-GHF) olmak üzere kuruluşlarla görüştüklerini kaydederek, "Ziyaretin amacı, Başkan Trump'a insani durumu net bir şekilde anlatmak ve Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için bir plan hazırlamaya yardımcı olmaktı." iddiasında bulundu.

Witkoff'un İsrail-ABD güdümlü GHF'nin Gazze'nin Refah kentindeki dağıtım merkezine gittiği, oradan da Han Yunus'taki merkeze gideceği belirtilmişti.

Sosyal medyada yer alan fotoğrafta, Witkoff'un ziyareti sırasında Refah'taki dağıtım noktasında yardım için bekleyen kişi sayısının, diğer günlerde olana nazaran oldukça düşük olması dikkati çekmişti.

Witkoff, Burak Duvarı'nı ziyaret etti

Witkoff, Gazze'nin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Witkoff'un resmi ziyaretinin bir parçası olarak Burak Duvarı'na gittiğini kaydetti.

Witkoff'un duvara bir not yazıp bıraktığı, ziyaretçi defterini imzalayarak, "İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi" için dua ettiği aktarıldı.