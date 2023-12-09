Gazze’ye saldırılar sürerken sınırın İsrail tarafında insanlar bisiklet turnuvasına hazırlanıyor

İsrail’de 3 Kasım’da düzenlenmesi planlanan Ironman bisiklet turnuvasının “savaş koşullarından” dolayı iptal edildiği açıklanmıştı.

Turnuvanın tekrar düzenlenip düzenlenmeyeceği belli olmasa da İsrailli bisikletçiler, antrenmanlarına devam ediyor.

Gazze sınırına yakın bir noktada bisiklet süren İsrailli Simon Nassaline turnuva için değil ancak arkadaşlarıyla eğlenmek için bisiklet sürdüğünü belirterek, 7 Ekim’de savaşın başlamasının ardından bisiklet sürmeye kısa süreliğine ara verdiğini, beş hafta önce ise yeniden başladıklarını anlattı.

Gazze’de ambulanslar ve sivil savunma ekipleri bile çalışamıyor

İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altındaki Gazze’de ise bırakın insanların bisiklet turnuvasına hazırlanmasını, abluka nedeniyle yakıt bulunmamasından ve saldırıların kendilerini de hedef almasından dolayı ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri bile çalışamıyor.

Gazze‘deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, cuma günü yaptığı açıklamada, bu nedenle enkaz altındaki yaralı ve ölülere ulaşamadıklarını, insanların enkaz altında kan kaybından hayatını kaybettiğini söylemişti.

İsrail’in saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de günlük ortalama 300’den fazla Filistinli hayatını kaybediyor.