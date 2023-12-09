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Dünya
AA 09.12.2023 08:36

Hamas: ABD, İsrail'in daha fazla katliam yapması için veto hakkını kullandı

Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını vetosunu, "İsrail'in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı" olarak değerlendirdi.

Hamas: ABD, İsrail'in daha fazla katliam yapması için veto hakkını kullandı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır."

ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto

Karar tasarısı veto edildi

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuluyordu.

Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

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ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
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