Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetinden mahrum kaldı

Açıklama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı.

Buna göre, BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

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