Dünya
AA
15.10.2023 10:10
Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetinden mahrum kaldı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını duyurdu.
[Fotograf: AFP]
Açıklama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı.
Buna göre, BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.
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