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Dünya
AA 15.10.2023 10:10

Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetinden mahrum kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını duyurdu.

Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetinden mahrum kaldı
[Fotograf: AFP]

Açıklama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı. 

Buna göre, BM’nin merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

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