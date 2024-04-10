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Dünya
AA 10.04.2024 00:10

Gazzeli çocukların bayramda tek dileği, İsrail'in alıkoyduğu babalarına kavuşmak

Gazze'de zorla yerlerinden edilen ve Refah kentine sığınan Filistinli 5 kardeş, iki buçuk ay önce evlerinden göç ettikleri sırada İsrail tarafından alıkonulan babalarına bayramda kavuşmanın, ona sarılmanın ve bayram sofrasına birlikte oturmanın hayalini kuruyor.

Gazzeli çocukların bayramda tek dileği, İsrail'in alıkoyduğu babalarına kavuşmak
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusu, Filistinli babayı yaklaşık üç ay önce Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zehra bölgesinden En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na göç ettikleri sırada eşi ve çocuklarının yanında alıkoydu.

Ramazan ayını babaları olmadan geçiren Filistinli kardeşler, bayramda babalarına kavuşmayı ve bayramın ilk gününde kahvaltı masasına birlikte oturmayı hayal ediyor.

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Bir yandan baba özlemi çeken çocuklar, diğer yandan en temel insani ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde anneleriyle beraber sığındıkları çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli kardeşler, babalarıyla birlikteyken cep telefonuna kaydettikleri mutlu anılar ve birlikte oyun oynadıkları anların fotoğraflarına bakarak hasret gideriyor.

"Babamı tekrar görmek ve ona sarılmak istiyorum"

Filistinli 5 kardeşin en büyüğü 9 yaşındaki Macide Ebu Salim, yaşadığı travmatik olayı ve babasına duyduğu derin özlemi paylaştı.

Macide, mutlu bir hayat sürdüklerini, sonra İsrail saldırılarının başladığını ve hayatlarının alt üst olduğunu ifade etti.

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Gözyaşları içinde babasının onu ve kardeşlerini nasıl sevdiğini ve onlara nasıl güven ve huzur verdiğini, nasıl kucakladığını anlatan Macide, bu zor günlerde onun yokluğunda daha derin bir korku ve acı yaşadığını dile getirdi.

Macide, Gazze'nin Ez-Zehra bölgesindeki evlerinden çıkmaya zorlandıklarını ve güneye göç ettikleri sırada babasının alıkonulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İsrail güçleri, güneye göç ettiğimiz sırada babamı kontrol noktasında alıkoydu. Ne yapacağımızı bilemedik. Üzerinden iki aydan fazla zaman geçti, akıbetini bilmiyoruz. Hayatta mı, öldü mü? Onu tekrar görmek ve ona sarılmak istiyorum."

Güzel günlerin geri gelmesini isteyen, babasının yine aralarında olmasını ümit eden Macide, onun sıcak yüzünü özlediğini, ona çok ihtiyaç duyduğunu ve onun yanında duyduğu güven ve mutluğu yeniden hissetmek istediğini söyledi.

Saldırıların ortasında evlatları için mücadele eden anne

Çocukların annesi 37 yaşındaki Seha Ebu Salim, büyük imkansızlıklar içinde 5 çocuğuyla beraber bir çadırda yaşama tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 6 aydır devam eden Gazze saldırıları boyunca 3 kere göç etmek zorunda kalan ve nihayetinde Refah kentine sığınan Filistinli anne, "İlk olarak Gazze'nin merkezindeki Ez-Zehra semtindeki evimizden gecenin bir vakti çıkmaya zorlandık. En-Nuseyrat Mülteci Kampına doğru giderken İsrail'e ait askeri bir kontrol noktasında durdurulduk. İsrail güçleri eşimi orada alıkoydu. Beni sorguya çektiler." dedi.

Sorgu sırasında kıyafetlerini çıkarmaya zorlandığını, ellerinin bağlandığını ve gözlerinin kapatıldığını ifade eden Ebu Salim, "İsrail güçlerinin, yollarda kurdukları kontrol noktalarında Filistinlilere yaptıkları işkencelere tanık olduk. Alıkonulanların bağırışları ve çığlık sesleri hala kulaklarımda." ifadesini kullandı.

Refah kentinde imkansızlıklar içinde bir çadırda yaşam mücadelesi veren gözü yaşlı Filistinli anne "Eşime kavuşmak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Çocuklarım için yeterli süt, gıda ve ilaç bulamıyorum." serzenişinde bulundu.

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