Az Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2024 23:45

Blinken: Refah operasyonu için İsrail'in bize ilettiği tarih yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendilerine "Refah'a yönelik askeri operasyon" konusunda herhangi bir tarih iletmediğini ancak mevcut haliyle bölgeye yönelik kara saldırısına karşı olduklarını söyledi.

Blinken: Refah operasyonu için İsrail'in bize ilettiği tarih yok
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

İsrail'in sivillerin korunmasıyla ilgili kabul edilebilir plan olmadan Refah'ı işgal etmesine karşı olduklarını hatırlatan Blinken, bu konuda İsrailli muhataplarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a kara operasyonu tarihini belirledikleri" yönündeki açıklamasına atıf yaparak, "Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok, en azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok." dedi.

Netanyahu: Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendi
Netanyahu: Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendi

İsrail'in bölgedeki sivilleri koruma yükümlülüğü olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Blinken, İsrailli heyet ile Refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini ifade etti.

İsrail heyetei Washington'a gidebilir

Blinken, İsrail heyetinin gelecek hafta Washington'a gelebileceğini ve ilgili görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım tırlarının sayısının artırılmasına izin verdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren ABD'li Bakan, yardımların artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasında bir an önce ateşkes konusunda anlaşılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların yoğun şekilde artmasını istediklerini kaydeden Blinken, bunun şu an kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Kongreye "Ukrayna'ya destek" çağrısı

Hem Blinken hem de Cameron, ABD Temsilciler Meclisine seslenerek, burada askıda bekleyen Ukrayna'ya destek paketinin bir an önce geçmesi için çağrıda bulundu.

Blinken, Ukrayna'ya askeri desteğin sadece bu ülkeyle ilgili olmadığını, aksine dünya barışı ile ilgili olduğunu ve ABD Kongresinin bu yardımı engellememesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
ABD Gazze Antony Blinken İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sistemler hacklendi
00:14
Gazzeli çocukların bayramda tek dileği, İsrail'in alıkoyduğu babalarına kavuşmak
00:00
ABD'den skandal savunma: İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemedi
00:30
Türkiye'den Yunanistan'a "Deniz Parkı" tepkisi
23:55
Ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı
23:48
Şehit Aslan'ın Niğde'deki ailesine acı haber verildi
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail güçlerine yönelik pusu ve saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları İsrail güçlerine yönelik pusu ve saldırı görüntülerini yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ