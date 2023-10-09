Gazze'den İsrail tarafına roket atışları üçüncü gününde de sürüyor

Özellikle İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde zaman zaman sirenler çalıyor.

Aşkelon şehri çevresinde zaman zaman İsrail'e ait Demir Kubbe hava sisteminin Gazze'den atılan roketlerin havada imhası sırasında çıkan patlama sesleri duyuluyor.

Demir Kubbe'nin imha edemediği roketler de oluyor.

O roketlerden biri gece saatlerinde Aşkelon'da iki katlı bir eve isabet etti ve evde hasar oluştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda şarapnel isabet etmesi sonucu bir İsrailli orta derecede yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze sınırına yakın bir bölgeye çok sayıda zırhlı araç konuşlandırdığı görüldü.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basını, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığını belirtmişti.