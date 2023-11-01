Gazze'den ayrılan yabancı pasaport sahibi yolcuların sayısı 335'e çıktı

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’den ayrılanlara ilişkin bilgi verdi.

Muhsin, “6 otobüsle Mısır’a giden yabancı pasaport sahibi yolcuların sayısı 335’e çıktı. 76 yaralı da refakatçileriyle birlikte ambulanslarla Mısır’a geçti” dedi.

Yaralıların geçişine ilişkin Muhsin, bu kişilerin pasaport kullanmadığını ve kimlik kartı ile Mısır’a geçtiklerini söyledi.

Muhsin, İsrail makamlarının, saldırılarda yaralananların kimlik kartlarıyla Gazze’den Mısır’a geçmesine izin verdiğini belirtti.

Vail Ebu Muhsin ayrıca yardım taşıyan 51 tırın Gazze Şeridi’ne ulaştığını da sözlerine ekledi.

Gazze'de yaralanan 4 Filistinli Ariş Hastanesine ulaştı

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid de, Gazze Şeridi’nden 5 yaralı Filistinlinin Mısır’ın Ariş Hastanesine getirildiğini belirterek, kalan yaralıların da Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş işlemlerinin yapıldığını aktardı.

Mısır’ın Kuzey Sina bölgesinde yer alan Ariş kentindeki Ariş Hastanesi, Refah Sınır Kapısı’na yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.