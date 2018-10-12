Gazze'deki işgal karşıtı gösterilerde 6 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 6 Filistinli şehit oldu.

Yaralananların sayısı ise 85'e çıktı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Kaynak: AA