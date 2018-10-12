Japonya, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından endişeli

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını uygulamaya soğuk bakıyor.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sırasında, Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'le görüştü.

"Japon şirketleri olumsuz etkilenebilir"

Aso, İran'a yönelik yaptırımların, ülkesine de zarar vereceğini, Tahran'la ilişkileri olan Japon şirketlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Amerikan yönetimi, İran'dan petrol ithalatını önemli ölçüde azaltan bazı ülkelere sınırlı muafiyet sağlıyor.

Japonya da Amerikalı yetkililerle görüşerek yaptırımlardan muafiyet elde etmeye çalışıyor.

ABD ve İran arasında nükleer anlaşma gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) isimli nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe gireceğini 8 Mayıs 2018’de açıklamıştı.

2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olma çabasına yardım eden herhangi bir ülkenin de güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacağını söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını ifade etmişti.

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağı tehdidine karşı bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

ABD yönetimi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını engelleyen ekonomik yaptırımların ilk paketini 7 Ağustos’ta uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: TRT Haber