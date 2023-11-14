Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2023 05:29

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi: İletişim kesilmesi Gazze için idam hükmü demek

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından iletişim ve internetin kesilmesinin acil servis ve sivil savunma ekipleriyle iletişime geçilememesinin idam hükmü anlamına geldiği ifade edildi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi: İletişim kesilmesi Gazze için idam hükmü demek
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine operasyonlar düzenlemesiyle eşzamanlı olarak internet erişimi ve telefon iletişimi kestiği kaydedildi.

İsrail işgal ordusunun, işlemiş olduğu suçları gizlemek amacıyla internet ve iletişimi kestiğine işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 2 milyon 300 binden fazla insan kurtarma ekipleri, acil servisler ve sivil toplum ekipleriyle iletişime geçemiyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Birbirleriyle iletişim imkanı bulamayan ekiplerin bu durumu Gazze Şeridi'nde idam hükmü demektir. Bu da İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası örfleri ihlal etmesi yönüyle yeni bir suç işlemesi demektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki her türlü iletişimi 36 saat boyunca aralıksız kesmişti.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:12
Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı
06:07
Kahire: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor
05:29
İzmir'de trafik denetimi: 160 sürücüye ceza kesildi
05:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle edildi
05:19
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"
04:54
Bakan Yumaklı: Tarım sayımını 2026'da bitirmeyi hedefliyoruz
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
FOTO FOKUS
Ahıska Sürgünü'nün 79. yıldönümü ABD'de anıldı
Ahıska Sürgünü'nün 79. yıldönümü ABD'de anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ