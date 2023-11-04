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AA
HABER GİRİŞ
04.11.2023 17:24
, 04.11.2023 17:26
SON GÜNCELLEME
04.11.2023 17:26
Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 46 gazeteci öldü
Gazze'deki İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 46'ya ulaştı.
[Fotograf: AA]
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