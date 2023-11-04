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Dünya
AA 04.11.2023 17:24

Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 46 gazeteci öldü

Gazze'deki İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 46'ya ulaştı.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 46 gazeteci öldü
[Fotograf: AA]

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